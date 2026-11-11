Allarme bomba nelle scuole in tutta Italia, verifiche anche a Lecco: il sindaco Boscagli rassicura

Il sindaco Filippo Boscagli: “Al momento non abbiamo avuto segnalazioni per quanto riguarda le scuole lecchesi, ma stiamo verificando”

Il messaggio anonimo annuncia la presenza di esplosivi negli edifici scolastici e minaccia un attentato contro la presidente del Consiglio. Evacuazioni in diverse città, mentre gli investigatori cercano di risalire all’autore

LECCO – Una mail anonima con minacce di attentati ha fatto scattare l’allarme in centinaia di scuole italiane, provocando evacuazioni e l’intervento delle forze dell’ordine. Una situazione che ha interessato diverse città da nord a sud e che viene seguita con attenzione anche nel Lecchese.

Per quanto riguarda il capoluogo, al momento non risultano segnalazioni relative agli istituti scolastici. A confermarlo è il sindaco di Lecco, Filippo Boscagli, che ha dichiarato: “Al momento non abbiamo avuto segnalazioni per quanto riguarda le scuole lecchesi, ma stiamo verificando”.

L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, mercoledì, quando un messaggio di posta elettronica dal contenuto minatorio è stato recapitato a numerosi istituti scolastici italiani. Secondo quanto riferito dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, sarebbero circa 300 le scuole coinvolte, un numero destinato a crescere.

In diverse città sono state attivate le procedure di emergenza: studenti, insegnanti e personale scolastico hanno dovuto lasciare gli edifici per consentire i controlli delle forze dell’ordine e le eventuali operazioni di bonifica. Le segnalazioni hanno interessato, tra le altre, Milano, Roma, Bergamo, Napoli e Pescara. A Modena sono stati evacuati almeno cinque istituti superiori e una scuola primaria, oltre ad altri edifici scolastici a Vignola e Sassuolo.

La comunicazione, apparentemente riconducibile a un unico invio, contiene minacce esplicite. Il mittente si presenta con il nome di Mikhail Andropov, autoproclamato leader del cosiddetto Vilayat di Misoginistan, e annuncia di aver collocato un ordigno esplosivo all’interno di un edificio scolastico, minacciando di provocare una strage. Nel testo compare anche una minaccia diretta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il riferimento a una bomba collocata nel motore della sua automobile.

La firma è la stessa comparsa in precedenti rivendicazioni legate agli allarmi bomba che nei giorni scorsi avevano interessato anche il traffico aereo europeo. Gli investigatori, tuttavia, considerano inattendibile la rivendicazione e stanno cercando di ricostruire la provenienza delle comunicazioni.

Sul caso è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, secondo il quale la diffusione delle minacce non sarebbe casuale. “È chiaro che c’è una strategia”, ha osservato, ricordando come episodi analoghi abbiano interessato in precedenza voli, supermercati e ospedali. Il ministro ha comunque sottolineato che, considerato il numero degli istituti raggiunti, il rischio concreto appare inesistente.

Valditara ha inoltre annunciato un confronto con i ministri dell’Interno e della Difesa per definire una strategia comune di intervento e rafforzare le misure di sicurezza. Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricondotto gli episodi a un tentativo di generare preoccupazione e disorientamento, distinguendo le minacce attendibili da quelle riconducibili a mitomani.

La vicenda è arrivata anche a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per le 16 una riunione con i vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Per le scuole italiane resta quindi una giornata di verifiche e disagi, con famiglie chiamate in diversi casi a recuperare i figli dagli istituti evacuati. In numerose strutture, una volta concluse le ispezioni, gli studenti hanno potuto fare rientro nelle aule.

A Lecco, invece, il quadro comunicato dal sindaco non registra al momento situazioni analoghe. Le verifiche proseguono per accertare che nessun istituto del territorio sia stato interessato dalle minacce.