Allarme dal Ministero della Salute: attenzione a false mail sul rinnovo della tessera sanitaria

Campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili

“Nuovo tentativo di truffa, non si tratta di comunicazioni ufficiali”

LECCO – Stanno circolando in questi giorni false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali.

Come funziona la truffa

Le e-mail fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnovo della tessera sanitaria. Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all’interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili. I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente.

Come riconoscere e evitare la truffa

Il Ministero della Salute non invia e-mail con link per il rinnovo della tessera sanitaria né richiede l’inserimento di dati personali tramite moduli on-line non istituzionali.

Si ricorda che:

la tessera sanitaria ha una validità di 6 anni;

in assenza di smarrimento o furto non è necessario effettuare alcuna richiesta di rinnovo;

la nuova tessera viene inviata automaticamente alla scadenza;

eventuali richieste vanno effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali, come il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa fare

non cliccare sui link contenuti nelle email sospette;

non fornire dati personali o sensibili;

cancellare immediatamente il messaggio.

Per aggiornamenti e informazioni ufficiali si invita a fare riferimento esclusivamente ai siti istituzionali del Ministero della Salute e delle altre amministrazioni competenti.