Allarme rientrato per i due escursionisti stranieri dispersi ai Piani d’Erna

La richiesta di aiuto partita nel pomeriggio ha messo in moto i soccorsi tra cui l’elisoccorso

LECCO – Due escursionisti stranieri hanno chiesto aiuto mentre si trovavano nella zona dei Piani d’Erna, sopra Lecco, dopo aver perso il sentiero e l’orientamento. L’allarme è scattato alle 17:40 di oggi, lunedì, quando la centrale ha attivato l’elisoccorso di Como per un sorvolo dell’area e ha allertato anche una squadra del Soccorso alpino della stazione di Lecco.

Secondo quanto riferito, la situazione si è complicata perché per un certo periodo i due non sono stati più raggiungibili telefonicamente, rendendo più difficili le operazioni di localizzazione.

L’intervento si è comunque concluso senza conseguenze: durante un sorvolo, l’elisoccorso ha individuato i due escursionisti che nel frattempo erano riusciti a ritrovare il sentiero e a scendere verso valle. Sono stati visti quando erano già quasi al termine della discesa.