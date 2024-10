Allerta meteo, giovedì lezioni sospese in tutte le scuole superiori della Provincia

Il provvedimento del Prefetto Sergio Pomponio in vista delle avverse condizioni meteo previste per stanotte e domani

“Iniziativa volta a tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale”

LECCO – Lezioni sospese nelle scuole superiori di tutta la Provincia di Lecco domani, 10 ottobre, per via delle avverse condizioni meteorologiche previste per le prossime ore sul nostro territorio.

L’ordinanza è stata firmata dal Prefetto, Sergio Pomponio, mercoledì sera al termine della riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi: “Visto il bollettino di monitoraggio con il quale è stato dichiarato lo stadio di preallarme con livello di criticità elevata – codice rosso, per rischio idrogeologico e idraulico nella Provincia di Lecco e ritenuto che l’importante criticità idrogeologica prevista su parte del territorio provinciale possa seriamente compromettere la circolazione stradale lungo tutto il sistema viario provinciale, è stato decido di procedere, in un’ottica di prevenzione, ad assumere ogni necessaria iniziativa volta a tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza stradale, in particolare limitando gli spostamenti della popolazione e i conseguenti volumi di traffico lungo le strade della provincia” si legge nel provvedimento del Prefetto, che dispone “la sospensione delle attività didattiche per gli istituti scolastici superiori della provincia”.

QUI IL PROVVEDIMENTO