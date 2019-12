Allerta per il vento forte a partire dalla serata di lunedì

Avviso di criticità emesso dalla Protezione Civile

Vento forte a partire dalle 18 di lunedì

LECCO – La sala operativa della protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità ordinaria (codice giallo: attenzione) nelle province di Como e Lecco per rischio vento forte, dalle ore 18 di lunedì 9 dicembre 2019 fino al prossimo aggiornamento.

L’allerta è ribattuta dal sito del Comune di Lecco.

In serata è previsto un rinforzo progressivo della ventilazione, in particolare su fascia prealpina, con raffiche da moderate a tratti forti (35 – 50 km/h) a quote superiori a 700-800 metri.

Per martedì permangono condizioni generalmente stabili del meteo con bassa probabilità di precipitazioni. Venti in generale rinforzo per condizioni di Foehn su valori moderati o localmente forti anche sulle valli ed in pianura. Venti in graduale attenuazione dal pomeriggio, sino a deboli in serata alle quote di riferimento.