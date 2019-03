Interventi di manutenzione nelle gallerie della SS36

Chiusure anche sulla nuova Lecco-Ballabio

LECCO – Per consentire i lavori di manutenzione periodica degli impianti tecnologici in galleria lungo le statali 36 e 36 Racc, saranno istituite limitazioni notturne secondo il seguente calendario. Lo annuncia Anas.

La carreggiata nord della statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” sarà chiusa tra il km 50,650 (uscita per Lecco Centro) ed il km 55,700 (ingresso Lecco Orsa), dalle ore 23 di lunedì 25 marzo alle ore 5 di martedì 26 marzo.

La carreggiata in direzione sud sarà chiusa invece tra il km 55,700 (uscita Lecco Orsa) e il km 50,150 (ingresso Lecco Valsassina), dalle ore 21 di martedì 26 marzo alle ore 5 di mercoledì 27 marzo.

Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale mediante segnaletica apposta in loco.

La statale 36 Racc “Raccordo Lecco-Valsassina” sarà chiusa tra il km 0,000 e il km 9,015, nell’ambito dei territori comunali di Lecco e Ballabio, dalle ore 23 di mercoledì 27 alle ore 5 di giovedì 28 marzo, per consentire di effettuare la manutenzione all’interno delle gallerie ‘Valsassina’ e ‘Passo del Lupo’.

Il percorso alternativo previsto è individuato nella viabilità comunale e provinciale limitrofa.

Anas ha inoltre programmato gli interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione lungo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà in vigore nel solo orario notturno 21:00 – 5:00 il restringimento della carreggiata in direzione Colico, all’altezza del centro abitato di Civate.

Le attività interesseranno la statale da lunedì 25 a sabato 30 marzo.