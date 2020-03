Anche Lecco in lutto per don Franco Carnevali: “Ha fatto crescere tanti giovani”

Di origine Legnanese, per tanti anni è stato coadiutore all’oratorio S. Nicolò

Già prevosto a Gallarate, è morto in ospedale per complicazioni legate al Coronavirus

LECCO – Anche Lecco piange la scomparsa di don Franco Carnevali, per quattordici anni legato alla parrocchia di San Nicolò e in particolare all’oratorio San Luigi.

“Ha fatto tanto bene alla vita di tanti. Lecco lo ricorda con affetto e con lui tutta la Diocesi. Suono ora le campane per lui” ne ha annunciato la scomparsa il prevosto Don Davide Milani.

Don Franco Carnevali, originario di Legnano, ha svolto il ministero sacerdotale a Lecco tra il 1976 e 1990, come coadiutore presso la parrocchia di San Nicolò. Nel 2000 era stato nominato prevosto a Gallarate dove ricoprì l’incarico fino al 2012, per poi essere assegnato Melegnano come vicario dell’arcivescovo ed infine a Monza. In questi giorni si trovava ricoverato in ospedale a Milano, dove è morto per complicazioni dovute al Coronavirus.

“E’ stato un grande educatore di giovani, a Lecco c’è una città che lo piange perché qui ha fatto crescere tanti ragazzi, dall’oratorio fino all’altare, è stata una figura importantissima per molte persone” lo ricorda ancora mons. Milani.

Responsabile di Azione Cattolica e della pastorale giovanile, “ha fatto appassionare i giovani alla parola di Dio, il cordoglio per la sua scomparsa è immenso”. Mercoledì sera in Basilica anche don Franco sarà ricordato nella messa a porte chiuse che si svolgerà in ricordo di tutti i lecchesi morti in questi drammatici giorni.

“In un momento così difficile, in cui muoiono tante persone e l’idea della morte ci circonda – conclude don Davide Milani – l’esempio di don Franco ci dice che la vita è un valore se diventa un dono per gli altri, per questo in tanti oggi piangono la sua scomparsa”.