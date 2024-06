Ancora controlli a Lecco, tra maggio e giugno espulsi quattro irregolari con precedenti

Otto servizi straordinari di controllo in due mesi da parte della Polizia di Stato in centro e in stazione

Complessivamente sono state identificate 446 persone, controllati 108 veicoli e 3 esercizi commerciali

LECCO – Otto servizi straordinari di controllo, tra maggio e giugno, in centro città e, in particolare, in via Volta, via Cavour, piazza Diaz, piazza della Stazione, nonché all’interno della stazione ferroviaria. I servizi, disposti del Questore di Lecco Ottavio Aragona, erano mirati a verificare e contrastare alcune situazioni segnalate che hanno recentemente generato allarme sociale tra i cittadini.

I controlli sono stati coordinati dalla Polizia di Stato e sono stati svolti con l’impiego di personale della Questura – Divisione P.A.S.I. e Squadra Volanti, personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco e equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano. Complessivamente sono state identificate 446 persone, controllati 108 veicoli e 3 esercizi commerciali. Analoghi controlli verranno effettuati anche nelle prossime settimane.

Nei mesi di maggio e giugno, inoltre, la Questura ha provveduto ad effettuare quattro espulsioni di soggetti irregolari sul territorio nazionale, già noti alle Forze dell’Ordine poiché gravati da diversi precedenti penali e di polizia, tutti accompagnati in frontiera da personale della Polizia di Stato. A due di questi soggetti era già stato revocato il permesso di soggiorno, su disposizione del Questore di Lecco Ottavio Aragona, poiché socialmente pericolosi per il loro vissuto criminale, in grado di commettere ulteriori reati.