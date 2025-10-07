Ancora emergenza rifiuti a Malavedo

Ennesima segnalazione dei residenti, nel mirino questa volta la situazione nei pressi del condominio “Orme sull’acqua”

LECCO – Malavedo ancora al centro dell’attenzione dei residenti. Dopo le recenti segnalazioni per l’abbandoni di rifiuti in prossimità di piazza Sant’Antonio (vedi articolo), questa volta la segnalazione riguarda le zone limitrofe al condominio “Le Orme sull’Acqua” dove viene evidenziata una situazione critica legata all’abbandono dei rifiuti.

Secondo quanto riferito dalla segnalazione giunta in redazione corredata anche da foto, la raccolta dei rifiuti avviene solo una volta a settimana, e già il giorno successivo all’intervento l’area si riempie nuovamente di sacchi non conformi e sporcizia sparsa, rendendo difficoltoso l’uso del parcheggio.

La zona è poco illuminata, e i residenti evidenziano come le condizioni dell’area necessitino di maggiore attenzione, soprattutto in termini di sicurezza e igiene. Viene segnalata anche la presenza di topi morti, a testimonianza delle criticità legate alla gestione dei rifiuti.

“Abbiamo già portato il problema all’attenzione di tutti gli interessati, Comune compreso, ma la situazione non migliora”, spiegano, sottolineando l’urgenza di interventi più efficaci per garantire sicurezza e vivibilità dell’area.