Anticipata la commemorazione dei repubblichini, oggi la manifestazione dell’Anpi

La fiaccolata si è svolta lunedì davanti a un gruppetto di contestatori

Annullata invece la manifestazione della Rete Antifascista Lecchese in programma oggi, martedì

LECCO – Anticipata a ieri, lunedì, la fiaccolata in ricordo dei 16 repubblichini fucilati il 28 aprile 1945 nei pressi dello stadio di Lecco. Un cambio di data che, dopo i momenti di forte tensione vissuti lo scorso anno, ha evitato la sovrapposizione con altre due diverse manifestazioni organizzate da Anpi e Rete Antifascista Lecchese (quest’ultima è stata poi annullata con una comunicazione giunta nella mattinata di martedì).

La fiaccolata di commemorazione dei repubblichini sotto la lapide di via Pascoli ha visto la presenza dei consiglieri provinciali Luca Caremi e Antonio Pasquini. Anche quest’anno è stata letta una parte del discorso di insediamento dell’allora presidente della Camera Luciano Violante. Davanti all’ingresso di Parco Belgiojoso, invece, saputo dell’anticipo della fiaccolata, si è radunato un gruppetto di contestatori che è stato contenuto dalla Polizia

Detto dell’annullamento della manifestazione della Rete Antifascista Lecchese, oggi si svolgerà solamente l’evento, pacifico, organizzato dall’Anpi Lecco. Ritrovo alle 17 al Parco 7 Marzo, in corso Giacomo Matteotti. Il corteo si snoderà lungo corso Matteotti, via Bovara, via Mascari, via San Nicolò, via Resinelli e largo Montenero. Il presidente provinciale Enrico Avagnina chiuderà l’evento di “Commemorazione dei fatti del 28 aprile 1945 – I fatti storici e il giudizio politico”.

Anpi Lecco che, nei giorni scorsi, ha collocato una nuova targa storica in via Pascoli. L’iniziativa, presa dopo aver sentito l’amministrazione comunale, vuole avere un valore di carattere storico: “Il nostro intento non è quello di esaltare le condanne a morte, ma ricordare rigorosamente i fatti accaduti, perché la verità storica è base necessaria per ogni giudizio”.