Incidente sulla nuova Lecco-Ballabio: camion ribaltato e strada chiusa

Il mezzo pesante stava scendendo da Ballabio quando è uscito di strada forse per un problema ai freni

Il camion sarebbe andato dritto alla curva dopo la galleria Marina e si è ribaltato

LECCO – Grosso incidente sulla nuova Lecco – Ballabio poco prima delle ore 11 di oggi, lunedì 12 giugno. Un camion ha perso il controllo e si è ribaltato ostruendo completamente la sede stradale.

Da quanto appreso al momento, il mezzo pesante stava scendendo da Ballabio, alcuni testimoni che erano dietro avrebbero visto del fumo uscire con probabilità dai freni. In zona Falghera, dopo la galleria Marina, la pendenza si accentua: arrivato alla curva a sinistra prima dello svincolo di via ai Poggi (dove in passato sono avvenuti altri incidenti simili), il camion sarebbe andato dritto impattando contro il muro laterale prima di ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma, da quanto appreso, per l’autista non ci sarebbe stato nulla da fare.