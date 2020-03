Aumentano i controlli: ben 1216 lunedì, sospensione per un esercizio commerciale

Il bilancio di lunedì: 46 denunce e un arresto

Controllati anche 488 esercizi commerciali

LECCO – Controlli su tutto il territorio provinciale che nella giornata di ieri, lunedì 23 marzo, sono stati ancora più numerosi con 1216 persone controllate e 488 esercizi commerciali. Sono state 41 le persone denunciate dalle forze dell’ordine in base all’articolo 650 del codice penale: poiché sorprese in giro senza alcun motivo valido e stringente. 5 persone, invece, sono state denunciate per per altri reati e una persona è stata arrestata.

Sono stati poi 488 gli esercizi commerciali controllati, uno non è risultato in regola con i dispositivi previsti nei decreti del consiglio del ministri legati al contrasto della diffusione del coronavirus perciò è stata disposta la sospensione.