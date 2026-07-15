Autista insultato e minacciato, Linee Lecco: “Violenza inaccettabile”

L’azienda conferma l’episodio avvenuto nei giorni scorsi, esprime vicinanza al lavoratore e annuncia la collaborazione con Forze dell’Ordine e sindacati

“Comportamenti di questo tipo sono inaccettabili”, afferma Linee Lecco, che ribadisce come la sicurezza di dipendenti e passeggeri rappresenti una priorità assoluta

LECCO – Dopo la presa di posizione della Filt Cgil Lecco sull’episodio avvenuto nei giorni scorsi a bordo della linea 8, interviene anche Linee Lecco, che esprime “piena solidarietà” al conducente minacciato e condanna con fermezza quanto accaduto.

L’azienda conferma la ricostruzione dell’accaduto, spiegando che l’autista aveva chiesto a un gruppo di una ventina di giovani di indossare la maglietta prima di salire a bordo e di esibire il titolo di viaggio. Di fronte al rifiuto dei ragazzi e al progressivo aumento della tensione, il conducente ha fermato il mezzo e richiesto l’intervento della Polizia Locale, “agendo con responsabilità e nel rispetto delle procedure previste per tutelare la propria sicurezza e quella dei passeggeri”.

L’episodio, precisa Linee Lecco, si è fortunatamente limitato a un’aggressione verbale e non ha avuto conseguenze fisiche. Il conducente, protetto anche dalla paratia installata sul nuovo autobus, ha osservato una giornata di riposo prima di rientrare regolarmente al lavoro.

L’azienda ribadisce la propria ferma condanna nei confronti di “ogni forma di minaccia, insulto o intimidazione” verso il personale. “Comportamenti di questo tipo sono inaccettabili, tanto più quando colpiscono lavoratori impegnati ogni giorno nello svolgimento di un servizio pubblico essenziale per la comunità”.

Linee Lecco rende inoltre noto di aver già trasmesso alle Forze dell’Ordine tutti gli elementi in proprio possesso e conferma che continuerà a collaborare con le autorità competenti, le istituzioni e le organizzazioni sindacali per individuare iniziative utili a prevenire il ripetersi di episodi analoghi e a garantire condizioni di lavoro sempre più sicure.

Infine l’azienda richiama gli utenti al rispetto delle regole di viaggio e del personale che ogni giorno garantisce il servizio di trasporto pubblico locale. “Il rispetto di chi lavora e degli altri passeggeri è una condizione indispensabile per assicurare un servizio sicuro, civile e accessibile a tutti”, conclude Linee Lecco, annunciando di aver già inserito una comunicazione ufficiale sull’accaduto all’ordine del giorno del prossimo incontro sindacale.