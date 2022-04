Auto esce di strada sul lungolago, soccorsi il conducente e una passante

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 nei pressi della Canottieri Lecco

L’uomo alla guida della Mercedes avrebbe perso il controllo probabilmente in seguito a un malore

LECCO – Ha perso il controllo dell’auto, ha colpito un’auto parcheggiata a lato della strada e ha terminato la sua corsa sul marciapiede proprio davanti alla Canottieri Lecco. Incidente intorno alle ore 17 di oggi, giovedì 28 aprile, tra lungolario Isonzo e viale della Costituzione, all’altezza della foce del torrente Caldone.

Uscendo di strada l’auto, una Mercedes, ha divelto alcuni paletti di ferro posti a protezione del marciapiede, uno dei quali avrebbe colpito a una gamba una donna di 66 anni che stava passando proprio in quel momento. Sul posto è giunta l’automedica insieme a un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e una del Soccorso degli Alpini di Mandello.

Da quanto appreso sul posto, la donna colpita a una gamba dal paletto non dovrebbe essere in gravi condizioni, avrebbe riportato un lieve trauma a una caviglia. Critiche le condizioni dell’uomo alla guida dell’auto, un 74enne, che secondo una prima è stato vittima di un malore ed è stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni. Sul posto anche due pattuglie della Polizia Locale di Lecco e i Carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.