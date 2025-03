Auto in fiamme a Laorca sulla vecchia Lecco – Ballabio (video)

Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine. Ancora da stabilire le cause che hanno scatenato l’incendio

LECCO – Attimi di tensione in serata a Laorca, dove un’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme in corso Monte Ortigara, poco prima del ponte della Gallina. Ancora ignote le cause dell’incendio, che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine.

ul posto sono giunti rapidamente i pompieri, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente, dalle prime informazioni raccolte, non risultano feriti.

Per permettere le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza della zona, il traffico è stato temporaneamente interrotto. Resta ora da chiarire cosa abbia scatenato l’incendio.