Auto in fiamme sulla SS36, traffico paralizzato in direzione Sondrio

Il veicolo si è incendiato dopo l’uscita della galleria San Martino

Sul posto tre mezzi dei Vigili del Fuoco. Intervenute due autopompe e un’autobotte

LECCO – Un’auto ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 29 ottobre, lungo la carreggiata nord della SS36, nel tratto subito dopo l’uscita della galleria San Martino, in direzione Sondrio.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco con tre mezzi, due autopompe e un’autobotte, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

​Il veicolo è riuscito a uscire dalla galleria San Martino prima di arrestare la propria corsa, evitando così conseguenze ben più gravi per la sicurezza degli automobilisti e agevolando la gestione dell’emergenza. Sull’auto viaggiava un ragazzo di 31 anni, che non avrebbe riportato conseguenze.

Pesanti le conseguenze sulla circolazione, con il traffico in direzione nord praticamente bloccato e lunghe code che si sono formate già prima dell’uscita della galleria San Martino. Scorrevole invece al momento la viabilità lungo il lago e libero l’accesso alla superstrada dall’Orsa Maggiore.

Al momento non sono note le cause che hanno provocato l’incendio.

​Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del tratto stradale da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco sono attualmente ancora in corso.