Auto in panne in zona ospedale: fumo dal cofano, intervengono i VVF

Poco dopo le 9, un’auto in avaria ha creato momenti di apprensione in zona ospedale di Lecco

LECCO – Un’auto in panne ha destato qualche attimo di preoccupazione questa mattina nei pressi dell’ospedale Manzoni di Lecco. Dal cofano del veicolo fermo è iniziato a fuoriuscire del fumo, tanto da far temere un principio di incendio.

I Vigili del Fuoco, allertati tempestivamente, sono intervenuti sul posto poco dopo le 9 e hanno messo in sicurezza l’auto, scongiurando conseguenze più gravi. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non si sono registrati danni ad altri mezzi. Presenti sul posto anche gli agenti di Polzia Locale.

L’episodio si è risolto senza particolari conseguenze, lasciando solo qualche momento di apprensione tra i presenti per la vicinanza all’ingresso dell’ospedale e per la scena insolita che si è creata nel traffico del viale.