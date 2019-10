Auto pirata urta un scooter e se ne va. La Locale ha già parte della targa

In via Oslavia a Lecco, incidente tra auto e moto. La vettura non si ferma

Grazie alle testimonianze ricostruita parzialmente la targa del veicolo

LECCO – Potrebbe già avere le ore contate il ‘pirata della strada’ che questa sera, giovedì, è fuggito dopo l’incidente con un motorino in via Oslavia a Lecco.

La Polizia Locale, intervenuta sul posto, ha raccolto le testimonianze dei presenti ricostruendo quasi totalmente la targa del veicolo in fuga.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 19.30. Ferito fortunatamente in modo non grave, secondo le prime informazioni, il conducente dello scooter, trasportato in ospedale in codice verde.