Auto precipita da un tornante della vecchia Lecco-Ballabio: grave 65enne

Grave incidente sulla vecchia Lecco-Ballabio

Auto esce di strada e precipita da un tornante

LECCO – Grave incidente sulla vecchia Lecco Ballabio: un’auto, per cause da chiarire, è uscita di strada ed è precipitata da uno dei tornanti che da Laorca salgono verso la Valsassina.

La vettura stava scendendo verso Lecco quando, all’altezza delle ultime case della località Pomedo, è finita oltre il guardrail, finendo di sotto capovolgendosi sulla carreggiata e all’interno è rimasto incastrato l’automobilista.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con ambulanza e Vigili del Fuoco. Si tratta di un 65enne, cosciente all’arrivo dei sanitari. Le sue condizioni sono giudicate gravi.

I vigili del fuoco hanno operato per estrarlo dall’auto. Poi la corsa in ospedale con l’ambulanza della Croce San Nicolò. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire l’intervento dei soccorsi, poi riaperta a senso alternato gestito dagli agenti della Polizia Stradale. La vettura incidentata è stata rimossa e la carreggiata è stata ripulita da un mezzo per il ripristino post-incidente del consorzio lariano.

QUI IL VIDEO DELL’INCIDENTE – Ripreso da una telecamera posta sulla strada

LE IMMAGINI DELL’ACCADUTO