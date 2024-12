L’allarme intorno alle 21.30

In posto soccorritori e Vigili del Fuoco

LECCO – Incidente sulla nuova Lecco-Ballabio verso le 21.30 di questa sera, giovedì 19 dicembre. Un’auto si è ribaltata in galleria.

In posto in codice rosso si sono portati i soccorritori e i Vigili del Fuoco. Coinvolto un 27enne, soccorso in codice verde. Per consentire le operazioni e i rilievi del caso la corsia di destra è stata temporaneamente chiusa, si viaggia solo lungo la corsia di sorpasso.