Auto si ribalta in Piazza Manzoni, illeso il conducente

E’ successo intorno alle 20 in centro Lecco

Fortunatamente nessun ferito. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale

LECCO – Incidente stradale fortunatamente senza feriti nella serata di oggi, lunedì, nella centralissima Piazza Manzoni a Lecco. Coinvolte due auto, una delle quali è finita per ribaltarsi lungo la carreggiata. E’ successo intorno alle 20.

Da chiarire la dinamica del sinistro, sembrerebbe che l’auto abbia sbandato finendo per urtare la siepe al centro della carreggiata, finendo per ribaltarsi nella corsia opposta di marcia. I rilievi sono in mano alla Polizia Locale di Lecco intervenuta insieme ai sanitari, un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e i Vigili del Fuoco.

Due le persone coinvolte, una ragazza di 19 anni e un uomo di 38, entrambi fortunatamente illesi. Sul posto è stato fatto intervenire il soccorso stradale per il recupero del mezzo e una squadra per il ripristino post incidente della carreggiata.