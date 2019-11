Auto si ribalta nel tunnel del raccordo Valsassina

L’incidente è avvenuto nel tunnel tra l’ingresso dell’ospedale e il Terzo Ponte

Non ci sarebbero feriti, code in direzione Milano

LECCO – Incidente nella galleria della nuova Lecco Ballabio: un’auto si è ribaltata all’ingresso del tunnel, dalla zona dell’ospedale.

L’incidente sarebbe avvenuto dopo la biforcazione tra la corsia per la Valsassina e il raccordo per il Terzo Ponte, proseguendo in direzione Milano.



Non ci sono notizie di feriti. Inevitabili i rallentamenti. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale.