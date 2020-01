Auto si schianta in via Don Pozzi, ferita una 39enne

Incidente nella serata di sabato in via Don Pozzi a Lecco, vicino allo stadio

Auto sbanda e finisce contro le barriere pre filtraggio dei tifosi

LECCO – E’ finita in ospedale in codice giallo la donna di 39 anni rimasta ferita nell’incidente avvenuto nella serata di ieri, sabato, in via don Pozzi a Lecco, accanto all’ingresso dello stadio.

L’auto su cui viaggiava, una Peugeot 1007, ha sbandato finendo la sua corsa contro le barriere pre filtraggio dei tifosi che erano state installate la scorsa estate.

Il personale della Croce Rossa ha prestato le prime cure alla donna per poi trasferirla all’ospedale Manzoni.