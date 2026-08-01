Auto sulla rotonda di San Giovanni, incidente nella serata di venerdì

L’allarme intorno alle 22.30, soccorsa una 31enne

Sul posto ambulanza, vigili del fuoco e forze dell’ordine

LECCO – Incidente nella serata di venerdì 31 luglio a Lecco dove una macchina ha perso il controllo ed è finita sulla rotonda all’incrocio con viale Adamello e corso Matteotti, nel rione di San Giovanni.

Una ragazza di 31 anni è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini e i Vigili del Fuoco di Lecco. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica dell’incidente.