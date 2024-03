Autoarticolato sbaglia strada e rompe il serbatoio

E’ successo ieri a Lecco tra via Aldo Moro e via ai Caduti di via Fani

Intervenuti i Vigili del Fuoco per svuotare i due serbatoi da 400 litri cadauno “salvando” il carburante e consentendone la riparazione

LECCO – Probabilmente un errore del navigatore o una distrazione del conducente sarebbero le cause che hanno portato ieri, mercoledì, un camionista alla guida di un autoarticolato, a proseguire dritto lungo via Aldo Moro a Lecco, anziché imboccare l’ingresso della SS36 in direzione Valtellina. Un errore che gli è costato caro.

Infatti l’uomo, alla guida dell’autoarticolato di provenienza ceca, nel tentativo di effettuare un’inversione di marcia imboccando via ai Caduti di via Fani, durante la manovra avrebbe urtato il marciapiede, bucando uno dei due serbatoi di carburante da 400 litri.

A quel punto il camionista non ha potuto far altro che fermare il mezzo e chiamare i soccorsi.

Il danno, con la fuoriuscita di carburante da uno dei due serbatoi comunicanti, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco, i quali con l’ausilio di un’apposita pompa hanno svuotato entrambi i serbatoi (comunicanti), “salvando” buona parte del carburante, permettendo l’intervento di riparazione.

L’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio, ha costretto il mezzo ad uno stop di diverse ore con la ripartenza avvenuta questa mattina.