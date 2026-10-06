Baby Gang resta in carcere: per il Gip fa parte di una rete criminale internazionale

Respinta la richiesta della difesa di inserirlo in una comunità terapeutica

Il noto rapper, in carcere dal marzo scorso, è accusato di detenzione abusiva di armi e maltrattamenti nei confronti della fidanzata

LECCO – Secondo il giudice il rapper Baby Gang sarebbe inserito in una “rete criminale più vasta e di livello internazionale”, che in passato lo avrebbe portato in Iraq e gli avrebbe permesso di sparare con un bazooka e altre armi da guerra.

Il giudice per le indagini preliminari (gip) di Lecco Gianluca Piantadosi, nella giornata di ieri, ha quindi confermato la custodia cautelare in carcere per il calolziese Zaccaria Mouhibe e ha respinto la richiesta della difesa di inserirlo in una comunità terapeutica agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico.

Il noto rapper, che si trova in carcere dal marzo scorso, è accusato di detenzione abusiva di armi e altri reati, tra cui maltrattamenti nei confronti della fidanzata.

L’avvocato di Mouhib ha già presentato ricorso al tribunale del riesame. La difesa sostiene che Baby Gang fosse andato in Iraq per realizzare un video musicale. Sempre secondo la difesa la richiesta di trasferimento in una comunità terapeutica è dovuta anche al fatto che al rapper è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico.