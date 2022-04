Ballabio. Dolore per la morte di Cristina Comi, giovane mamma

Faceva parte dell’associazione Il Pianeta dei Sogni

“Trovavi sempre tempo per partecipare a tutto e dare una mano. Ci mancherai tanto”

BALLABIO – Ciao Cri! Grazie per tutto quello che hai fatto in questi anni. Abbiamo condiviso tante avventure e abbiamo fatto divertire tanti bambini. Organizzato insieme tante iniziative benefiche, culturali, e sportive. Tu con tutto quello che avevi da fare tra lavoro e famiglia trovavi sempre tempo per partecipare a tutto e dare una mano. Ci mancherai tanto!”

Un ricordo davvero molto sentito quello condiviso sulla pagina social dell’associazione “Il Pianeta dei Sogni” di Ballabio. Cristina Comi è morta nelle scorse ore a soli 50 anni a causa di una malattia che non le ha lasciato scampo. E’ grande il dolore a Ballabio per la scomparsa di una persona molto conosciuta, moglie e mamma di due figli, e animatrice dell’associazione.

E proprio la presidente dell’associazione Manuela Deon ha ricordato Cristina Comi che era prima di tutto una carissima amica: “Non ci si può opporre alla morte. Ma io non voglio rassegnarmi e voglio continuare a parlarti perché so che puoi ascoltarmi: mi mancherai tanto amica mia ti ricorderò sempre! Abbiamo condiviso tante belle giornate insieme, i nostri figli sono cresciuti insieme abbiamo fatto le vacanze insieme nella tua adorata Calabria dove ci ospitavi. Senza contare l’aiuto che mi hai sempre dato quando avevo bisogno di qualcosa. Tanti i sabato sera condivisi, tanti i compleanni festeggiati insieme tanto di tutto. Com’è difficile pensare che questi momenti non ci saranno più. Hai sofferto tanto in questi due anni, ma sei stata fortissima e tanto coraggiosa ho ammirato tanto il tuo coraggio e la tua forza. Cri sei stata una grande amica”.

Cristina Comi lascia il marito Franco Assisi e due bambini.