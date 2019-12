Ballabio. Incidente stradale lungo la statale: traffico bloccato

BALLABIO – Un incidente stradale lungo la statale 36 ha coinvolto cinque persone nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 14.30. Stando alle prime informazioni nessuno di loro risulterebbe ferito gravemente.

Inevitabili, invece, le ripercussioni sul traffico in direzione della Valsassina.

L’incidente si è verificato all’altezza della galleria del Lupo. Immediata la chiamata e l’intervento dei soccorritori con due ambulanze, una della Croce Rossa di Lecco, l’altra da Balisio. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Lecco per riportare in sicurezza la carreggiata e la polizia stradale per accertare la dinamica del sinistro.