Ballabio, scontro auto moto sulla Provinciale, soccorso un giovane

E’ successo verso le 14
Un 16enne in codice giallo
BALLABIO – Incidente nel primo pomeriggio lungo la SP62 a Ballabio, coinvolti un’auto e una moto che per motivi da chiarire si sono scontrati. E’ successo intorno alle 14, in direzione Lecco, all’altezza di via Valsassina.
Ad avere la peggio un giovane di 16 anni. In posto in codice rosso un’ambulanza della Croce Rossa di Ballabio, l’automedica e la Polizia Locale.
Una volta stabilizzato il 16enne è stato trasportato in Ospedale in codice giallo.