LECCO – I Vigili del Fuoco del comando di Lecco sono intervenuti (tramite il personale nautico e una squadra a terra) per il recupero di un’imbarcazione nel fiume Adda.

L’imbarcazione alla deriva e senza alcun controllo poteva diventare un pericolo per la navigazione, i Vigili del Fuoco hanno trainato e ormeggiato la barca in zona sicura.