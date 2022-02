I ladri hanno sfondato un vetro per entrare, poi hanno tentato un secondo colpo ma il proprietario era in casa

“Hanno agito in pieno giorno. E’ importante tenere gli occhi aperti: se si nota qualcosa di strano avvertite le forze dell’ordine”

LECCO – Hanno agito in pieno pomeriggio, tra le ore 14.30 e le ore 18, quando le strade sono piene di gente e i ragazzini tornano da scuola. Ladri in azione mercoledì pomeriggio, 3 febbraio, a Belledo, in via del Roccolo, a due passi dall’ospedale di Lecco, dalla elementare Oberdan e dalla scuola media Stoppani.

Il proprietario dell’appartamento ha trovato la brutta quando ha fatto rientro a casa: “Abito al piano rialzato, i ladri si sono arrampicati e hanno scavalcato la recinzione per salire sul terrazzino che è a vista – racconta -. Prima hanno tentato di forzare la portafinestra con un piede di porco ma non ce l’hanno fatta, allora hanno preso una mazza e hanno sfondato il vetro vicino alla maniglia per far passare la mano, aprire l’infisso ed entrare in casa”.

Persone senza scrupoli che hanno agito in pieno giorno: “Anche il serramentista è rimasto sbalordito perché non era assolutamente facile sfondare quel vetro: si tratta di un doppio vetro stratificato di piccole dimensioni e quindi molto resistente, perciò hanno dovuto picchiare con violenza, non preoccupandosi nemmeno del forte rumore che hanno sicuramente fatto. Purtroppo però nessuno in zona ha sentito niente”.

Un danno non indifferente per rubare un PC. Poi i malviventi hanno tentato di entrare anche nell’abitazione di un vicino, al piano terra, ma essendo in casa i ladri sono fuggiti: “Si tratta di personaggi senza scrupoli, hanno agito in pieno giorno, non si sono nemmeno curati di non fare troppo rumore – ha concluso il padrone di casa -. Al di là dell’arrabbiatura, è importante segnalare questi episodi così la gente può tenere gli occhi aperti: purtroppo al giorno d’oggi è fondamentale fare attenzione e se si vede qualche personaggio o movimento strano non bisogna esitare a chiamare le forze dell’ordine”.