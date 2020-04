Belledo, pompieri al lavoro per un principio d’incendio

Intervento dei vigili del fuoco in una palazzina a Belledo

Principio d’incendio causato da un pentolino lasciato sul fornello

LECCO – Pompieri mobilitati per un possibile rogo in un appartamento all’ultimo piano delle case ALER di Via Besonda Superiore a Belledo. E’ successo mercoledì intorno a mezzogiorno.

Dei residenti avrebbero notato del fumo uscire dall’abitazione e hanno allertato i Vigili del Fuoco. I pompieri sono intervenuti con tre mezzi, un’autobotte, una jeep e un’autoscala con la quale hanno raggiunto il balcone dell’appartamento.

Secondo e informazioni raccolte, si sarebbe trattato solo di una pentola lasciata sul fornello acceso che stava causando un principio d’incendio. Il proprietario di casa non era all’interno dell’abitazione all’arrivo dei pompieri.