Belledo. Scontro al semaforo di via Polvara, nessun ferito grave

Incidente tra auto intorno alle 10 di oggi, venerdì

Coinvolte tre persone, nessuna in maniera grave

LECCO – Incidente poco prima delle 10 di oggi, venerdì 10 dicembre, a Lecco nel rione di Belledo all’incrocio tra via del Roccolo, via Risorgimento e via Polvara. Due auto si sono scontrare in maniera piuttosto violenta anche se, fortunatamente, le tre presone coinvolte non hanno avuto gravi conseguenze.

Sul posto, in codice verde (poco critico), è giunta una ambulanza. Spetterà alle forze dell’ordine stabilire l’esatta dinamica del sinistro.