Bidoni rovesciati e una rissa in via Cavour. Notte movimentata in centro

Lunedì sera una rissa tra giovani in via Cavour

LECCO – Nottata movimentata quella appena trascorsa in città: ignoti hanno preso di mira alcuni arredi urbani e i bidoni della spazzatura esposti in centro, tra Piazza Garibaldi, via Cavour e il lungolago, rovesciandone il contenuto (vetri, avanzi di cibo e carta).

Le foto, inviate da un lettore, documentano anche una moto a terra sotto i portici di Piazza Affari, probabilmente fatta cadere.

Sempre ieri sera alcuni residenti hanno segnalato una rissa tra giovani avvenuta lungo via Cavour. Per motivi da chiarire una discussione tra più ragazzi è degenerata in violenza. Da chiarire se gli episodi siano collegati.