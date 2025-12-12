Bione. Furti e vandalismi negli spogliatoi dell’atletica, la denuncia di Orizzonte per Lecco

Due giovani sconosciuti sono entrati negli spogliatoi femminili mentre le atlete si stavano cambiando

“Il nuovo accesso di viale don Ticozzi attualmente non è sorvegliato e accessibile a chiunque”

LECCO – Orizzonte Per Lecco esprime forte preoccupazione per i recenti episodi avvenuti negli spogliatoi dell’atletica del Centro Sportivo del Bione, dove negli ultimi giorni si sono verificati furti, intrusioni e atti vandalici. Diversi atleti hanno denunciato borse rovistate, accessori danneggiati e, soprattutto, gravi violazioni della privacy: pochi giorni fa due giovani sconosciuti sono entrati negli spogliatoi femminili mentre le atlete si stavano

cambiando o facendo la doccia.

La situazione è resa ancora più critica dall’apertura, dovuta ai lavori del quarto ponte, di un ingresso laterale sul parcheggio di via Don Ticozzi, attualmente non sorvegliato e accessibile a chiunque. Una condizione che espone gli utenti del centro a rischi evidenti e che richiede un intervento immediato.

Orizzonte Per Lecco chiede all’Amministrazione comunale e al gestore del Bione misure urgenti per garantire sicurezza e privacy: controllo degli accessi agli spogliatoi tramite badge o sistemi analoghi, telecamere nelle aree esterne e sorveglianza nei momenti di maggiore affluenza e al nuovo ingresso di via Don Ticozzi.

“Nel frattempo, invitiamo atleti e atlete a prestare attenzione ai propri effetti personali e a segnalare tempestivamente comportamenti sospetti. La sicurezza non è un dettaglio: è una condizione essenziale affinché il Bione rimanga un luogo di sport e benessere per tutti”.