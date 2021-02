‘Ndrangheta: 10 arresti. L’operazione della Squadra Mobile di Lecco

Operazioni in tutta Italia contro la criminalità organizzata

A Lecco arrestate 10 persone in un blitz contro l’ndrangheta

LECCO – “A Lecco è stata disarticolata una organizzazione mafiosa composta da appartenenti alla ndrangheta calabrese operanti in Lombardia; sono 10 le catture in corso per associazione a delinquere di stampo mafioso”.

E quanto riferito in una nota dalla Polizia di Stato sull’operazione scattata in mattinata contro l’ndrangheta che riguarda il nostro territorio. Dieci le persone arrestate. L’inchiesta è stata portata avanti dalla Squadra Mobile della Questura di Lecco coordinata dalla Procura di Milano.

Secondo le primissime informazioni, tra i coinvolti nelle indagini ci sarebbero personaggi legati alla criminalità ‘ndranghetista del territorio di Lecco e di vicine province (Bergamo e Brescia) ma anche del mondo delle imprese. In concomitanza con gli arresti sono state eseguite diverse perquisizioni. Si attendono maggiori dettagli in mattinata.

Quella a Lecco è una delle sei operazioni in corso questa mattina per il contrasto alla criminalità in diverse città italiane per eseguire 160 arresti. Le complesse indagini sono coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine.