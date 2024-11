Bloccato in casa al 10° piano, spettacolare salvataggio dei VVF in viale Montegrappa

E’ successo questa mattina, venerdì, verso le 10.30

Per liberare e soccorrere la persona rimasta bloccata in casa i Vigili del Fuoco si sono dovuti calare dall’undicesimo piano all’appartamento sottostante

LECCO – E’ rimasta bloccata in casa, al decimo piano del condominio di Viale Montegrappa, sopra all’Iperal. Per liberare la persona si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Lecco intervenuti in posto verso le 10.30 di questa mattina.

Ad operare la squadra SAF (speleo alpino fluviale) in collaborazione con il personale di Areu 118: i pompieri si sono dovuti calare dall’undicesimo piano del palazzo per accedere all’appartamento sottostante e soccorrere la persona rimasta bloccata.

Il delicato intervento è durato circa un’ora.