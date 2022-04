Bloccato in zona impervia, escursionista recuperato sul Resegone

L’uomo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco

Il malcapitato riportato a valle con l’elicottero

LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti con una squadra Speleo Alpino Fluviale (Saf) e l’elinucleo di Malpensa con l’AW 139 Drago Vf 150 per soccorrere un escursionista bloccato a circa 1.700 metri di quota.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 16 aprile. I Vigili del Fuoco hanno dapprima raggiunto il malcapitato e, tramite tecniche alpinistiche, lo hanno portato in una zona dove l’elicottero ha potuto verricellarlo per poi riportarlo a valle in sicurezza.