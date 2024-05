Bonacina. Cavo tirato sul ponticello di Prato Rubino: “Ho rischiato di farmi male”

Ignoto l’autore del gesto, l’allarme lanciato via social da una lecchese che stava correndo

“Il sentiero è molto frequentato non solo da chi corre ma anche da chi passeggia”

LECCO – “Oggi ho rischiato di farmi veramente male. In giro a correre, solo per un caso ho visto questo cavo metallico tirato a una spanna da terra sul ponte di Prato Rubino, per chi non lo conoscesse è una località del rione di Bonacina“.

L’invito a fare molta attenzione è stato lanciato via social da una lecchese che ha rischiato il peggio. Ignoto l’autore del gesto sconsiderato: il cavo è stato tirato sul ponticello del sentiero che unisce la Chiesa di Sant’Egidio a Bonacina con via Movedo, un percorso in parte immerso nel bosco che evita di passare dalla strada e perciò frequentato sia a piedi che in bicicletta.

“Nel migliore dei casi – continua la lecchese – se non lo avessi visto mi sarei trovata lunga e tirata sopra il ponte. Nel peggiore dei casi incastrata tra i tronchi laterali o peggio ancora nel ruscello che scorre un paio di metri più in basso. Il sentiero è molto frequentato non solo da chi corre ma anche da chi passeggia, giovani, anziani, bambini, gente a passeggio col cane. Un grazie alla mente perversa che lo ha messo”.

Per la cronaca la lecchese si è premurata di rimuoverlo.