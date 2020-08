Brutto incidente tra auto e moto a San Giovanni

L’incidente è avvenuto alle 17 in corso San Michele del Carso lungo la vecchia Lecco – Ballabio

Ferito nell’incidente il motociclista trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo

LECCO – Brutto incidente quello avvenuto alle 17 di oggi, martedì, in corso San Michele del Carso a San Giovanni, lungo la vecchia Lecco – Ballabio.

A scontrarsi una moto da cross e un’auto, una Polo Volkswagen. Ad avere la peggio è stato il motociclista trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: automedica, ambulanza di Leccosoccorso, Vigili del Fuoco e Polizia Locale con gli agenti che dovranno effettuare i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Stando alle prime informazioni emerse, il motociclista che stava salendo in direzione Ballabio dopo aver effettuato la curva, avrebbe visto troppo tardi l’auto ferma in carreggiata, finendo per tamponarla violentemente.

Nel tratto interessato dall’incidente si è viaggerà a senso unico alternato fino al termine delle operazioni si soccorso, della rimozione dei mezzi incidentati e il ripristino della carreggiata.