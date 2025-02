Cadavere in acqua, mobilitazione dei soccorsi sul lungolago di Lecco

Allarme lanciato poco dopo le 16 da una persona che si trovata sulla piattaforma

Il cadavere sarebbe qualche metro sotto la superficie dell’acqua

LECCO – Un cadavere è stato rinvenuto nelle acque del lago nel pomeriggio di oggi, martedì 4 febbraio. La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le ore 16 quando un ragazzo che si trovata sulla piattaforma ha notato un corpo in acqua e ha dato subito l’allarme.

Immediatamente sono giunti i soccorsi e la zona è stata transennata. Sul posto l’automedica da Lecco, un’ambulanza della Croce San Nicolò, la Polizia, la scientifica, i Vigili del Fuoco e la Guardia Costiera.

Il cadavere, che non è stato ancora identificato ma sembrerebbe di un uomo, si trova ancora in acqua, a qualche metro di profondità, nei pressi della piattaforma vicino alle gradinate, sul lungolario 4 Novembre. Si sta attendendo l’arrivo dei sommozzatori per il recupero del corpo.

Maggiori informazioni appena possibile