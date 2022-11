I pompieri si sono calati dal 6° al 4° piano per accedere nell’appartamento

La persona è stata imbarellata e trasportata a terra utilizzando l’autoscala aerea

LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti intorno alle 17.30 in viale Turati a Lecco per soccorrere una persona caduta e successivamente bloccata nella propria abitazione. I Vigili del Fuoco si sono calati dal 6° al 4° piano del palazzo utilizzando tecniche Saf (speleo alpino fluviale) con scala a ganci per poi accedere nell’appartamento.

In collaborazione con i sanitari la persona è stata successivamente imbarellata e trasportata a terra utilizzando l’autoscala aerea. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un’ora.