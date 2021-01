Un altro incidente in montagna nella giornata di domenica

L’escursionista è caduto in zona Rifugio Azzoni

LECCO – Un altro incidente sulle montagne lecchesi nella giornata di domenica 31 gennaio.

Dopo il recupero, questa mattina, di un escursionista di 23 anni precipitato in Grignetta, all’ora di pranzo, intorno alle 13, l’allarme è scattato nuovamente per una caduta sul Resegone, in zona Rifugio Azzoni.

In volo si è alzato l’elicottero che ha provveduto a recuperare l’escursionista: avrebbe riportato una ferita ad un braccio ed è stato trasportato in codice verde in Ospedale.