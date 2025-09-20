Cade in una zona impervia sul Medale: 50enne elisoccorso in codice rosso

Il 50enne si trovava sul sentiero che scende dal Medale, è caduto per circa 50 metri in una zona impervia

Immediato l’intervento dell’elicottero e del soccorso alpino

LECCO – Intervento dell’elisoccorso – inviato dall’Areu da Milano – sul Medale per soccorrere un escursionista caduto – per circa 50 metri – in una zona impervia. L’uomo, stando alle informazioni disponibili, sarebbe in gravi condizioni: è stato soccorso in codice rosso.

La richiesta d’aiuto è arrivata pochi minuti prima delle 12.30, con l’immediato intervento delle squadre del Soccorso Alpino di Lecco, che hanno dovuto tagliare diverse piante per consentire all’equipe medica di calarsi tramite verricello dall’elicottero e raggiungere l’infortunato.

Il 50enne avrebbe riportato contusioni importanti nella caduta; in seguito alle prime cure sul posto è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Bergamo.