Cade in una zona impervia sul Medale: 63enne elisoccorsa in codice rosso

La donna, una 63enne, sarebbe caduta sul sentiero che scende dal Medale

Immediato l’intervento dell’elicottero e del soccorso alpino

LECCO – Intervento dell’elisoccorso – inviato dall’Areu da Milano – sul Medale per soccorrere un’escursionista caduta in una zona impervia. La donna, stando alle informazioni disponibili, sarebbe in gravi condizioni: è stata soccorsa in codice rosso.

La richiesta d’aiuto è arrivata pochi minuti prima delle 12.30 con l’immediato intervento dell’elisoccorso e delle squadre del Soccorso Alpino di Lecco; allertati anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

La donna – di 63 anni – è stata raggiunta dai soccorritori, trasportati in cima alla Medale in elicottero. Le operazioni di recupero sono in corso.