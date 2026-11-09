Cade lungo il Traverso dei Magnaghi in Grignetta: 43enne soccorso in gravi condizioni

L’allarme questa mattina
Il 42enne è precipitato per diversi metri nel canale dell’Igloo
LECCO – Grave incidente in montagna nella mattinata di oggi, lunedì 9 novembre, in Grignetta. Un uomo di 43 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere precipitato lungo il Traverso dei Magnaghi, un tratto particolarmente esposto che collega il Canalone Porta alla Cresta Cermenati.
Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe scivolato, ruzzolando a valle per diversi metri nel canale dell’Igloo. Con lui si trovava un compagno di escursione, che ha immediatamente dato l’allarme chiedendo l’intervento dei soccorsi.
Sul posto è stato fatto decollare l’elisoccorso di Como con i tecnici del Soccorso Alpino di Lecco, per le operazioni di recupero.
Le condizioni del 43enne sarebbero gravi. Seguiranno aggiornamenti
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