Cade per 10 metri da un sentiero in zona Medale: elisoccorsa (foto)

La 31enne stava percorrendo il sentiero che corre sotto il Medale e l’omonina ferrata quando è precipitata per una decina di metri

LECCO – Una donna di 31 anni si è infortunata nel primo pomeriggio, intorno alle 13:00, mentre percorreva il sentiero che corre sotto il Medale e l’omonima ferrata. La donna è precipitata per circa 10 metri, per cause che al momento non sono ancora state chiarite. Dopodiché sarebbe riuscita a riguadagnare da sola il sentiero, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

La chiamata è stata gestita dalla centrale operativa Soreu dei Laghi, che ha attivato l’elisoccorso decollato da Bergamo. Le condizioni iniziali della trentunenne sono state valutate in codice rosso, poi fortunatamente ridimensionate a codice giallo, segno di una situazione seria ma non critica.

Pronti anche i volontari del Soccorso Alpino, messi a disposizione in caso di necessità. La donna è stata stabilizzata sul posto dal personale sanitario e successivamente trasportata in elicottero all’ospedale di Lecco.

L’intervento si è concluso in tempi rapidi grazie all’efficace coordinamento tra i soccorsi e gli enti coinvolti. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.