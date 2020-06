Cadono calcinacci nella galleria della nuova Lecco Ballabio

Sul raccordo per la Valsassina si è verificata la caduta di calcinacci

Controlli in corso, chiuso temporaneamente un tratto di strada

LECCO – Verifiche in corso sulla nuova Lecco Ballabio dopo la caduta di calcinacci all’interno del tunnel tra l’uscita del Terzo Ponte e lo svincolo per l’ospedale Manzoni. Il fatto è stato segnalato intorno alle 10.30. I calcinacci hanno colpito un’auto in transito, fortunatamente sono rimasti incolumi i due occupanti (Qui l’articolo).

Mobilitati i Vigili del Fuoco insieme alla Polstrada e il personale di Anas che ha effettuato delle verifiche sul posto. Per consentire i controlli il raccordo è stato temporaneamente chiuso in discesa, in direzione Lecco, e lo svincolo del Terzo Ponte in direzione Valsassina con il traffico deviato sulla vecchia Lecco Ballabio.

Secondo le verifiche effettuate, sulla volta della galleria sarebbero stati riscontrati segni di trascinamento. L’ipotesi è che a causare la caduta del calcinaccio sia stato un camion di un’altezza oltre il consentito. Le immagini delle telecamere potrebbero aiutare ad identificare il mezzo pesante in questione.

