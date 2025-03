Caduta nei pressi del bivacco del Magnodeno, intervento dell’elisoccorso

L’allarme è scattato poco prima delle 14 di oggi, mercoledì

Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino

LECCO – Allarme poco prima delle ore 14 di oggi, mercoledì 19 marzo, sul monte Magnodeno. Da quanto appreso un uomo sui 70 anni sarebbe precipitato sul versante di Erve, nella zona del bivacco in vetta.

I soccorsi stanno intervenendo in codice rosso (molto critico) perché l’escursionista sarebbe incosciente. E’ stato allertato l’elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo, pronti a intervenire in caso di necessità anche i tecnici del Soccorso Alpino stazione di Lecco.

Maggiori informazioni appena possibile