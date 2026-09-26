Caduta sulla pista da ballo, soccorsa una 21enne nella notte

La giovane trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo

L’intervento dei soccorsi poco dopo le 3 di sabato 26 settembre

LECCO – Si sarebbe procurata un brutto trauma alla gamba destra a causa di una caduta accidentale sulla pista da ballo. Intervento dei soccorsi in via lungolario Piave a Lecco, poco dopo le ore 3 di sabato 26 settembre, per prestare soccorso a una ragazza di 21 anni. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Rossa di Lecco, la giovane è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).